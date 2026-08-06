Trump'tan göç politikası savunması: Ülkemiz işgal ediliyordu

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ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, yönetiminin göç politikalarını savundu.

Göreve başlamasının ardından düzensiz göçü kısa sürede kontrol altına aldığını ifade eden Trump, "30 günde, milyonlarca milyonlarca insanın ülkemizi işgal etmesini durdurdum. Düşünsenize, ülkemiz işgal ediliyordu. Güney sınırımızdan 25 milyon kişi ülkemize geliyordu." dedi.

Trump ayrıca, son 15 aylık dönemde ülkeye tek bir düzensiz göçmenin giriş yapmadığını iddia etti.

İspanya örneğini gündeme getirdi

Konuşmasında göçmen suçlarına da değinen Trump, bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Trump, "Geçen hafta İspanya'da olanları gördünüz, 60 binden fazla göçmen sınıra akın etti, bir kasabayı işgal ettiler, masum vatandaşlara saldırdılar ve sokaklarda yağma yaptılar. Komünistlerin Amerika için istediği de bu." ifadelerini kullandı.

ICE operasyonlarına destek

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin gerçekleştirdiği gözaltı ve sınır dışı işlemlerine destek veren Trump, "Her zaman kolluk kuvvetlerimizin yanında olacağız" diye konuştu.