Toy Story 5 Disney’nin kasasını doldurdu

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Disney’in en güçlü markalarından Toy Story, beşinci filmiyle şirketin farklı iş kollarını aynı anda büyüttü. Film, gişede 1 milyar dolar eşiğini aşarken oyuncak satışlarına, yayın platformuna ve tema parklarına da hareket getirdi.

Şirketin mali üçüncü çeyrekteki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 25,2 milyar dolara ulaştı. Düzeltilmiş hisse başına kâr ise yüzde 28 yükselerek 2,06 dolara çıktı ve piyasa tahminlerini geride bıraktı.

Filmden oyuncak rafına uzandı

Toy Story 5’in etkisi yalnızca sinema bileti satışlarıyla sınırlı kalmadı. Filme yönelik ilgi, karakter oyuncakları ve lisanslı ürünlerin satışlarını artırdı.

Woody, Buzz Lightyear ve diğer Toy Story karakterleri Disney’in tüketici ürünleri tarafında yeniden güçlü talep oluşturdu. Şirketin yıllardır uyguladığı aynı içeriği sinema, yayın platformu, oyuncak ve tema parklarına taşıma modeli bu filmle yeniden karşılık buldu.

Disney yönetimi, güçlü markaların tek bir yapımla sınırlı kalmamasını ve farklı kanallarda uzun süre gelir üretmesini büyüme stratejisinin merkezine yerleştirdi.

Disney+ izlenmesi yükseldi

Filmin sinemalarda gösterime girmesi, Toy Story serisinin önceki yapımlarına Disney+ üzerinden gösterilen ilgiyi de artırdı.

Disney+ ve Hulu’nun abonelik gelirleri yüzde 15 yükselirken eğlence bölümünün toplam geliri yüzde 6 artarak 11,3 milyar dolara ulaştı. Bölümün faaliyet kârı ise yüzde 64 artışla yaklaşık 1,7 milyar dolara çıktı.

Yayın platformlarındaki kârlılığın güçlenmesi, Disney’in uzun süredir yatırım yaptığı dijital dönüşümde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Şirket artık yalnızca abone sayısına değil, kullanıcı başına gelir ve içerik başına oluşturulan toplam değere odaklanıyor.

Tema parklarına ziyaretçi taşıdı

Toy Story 5, Disney’in tema parklarındaki karakter alanlarına ve ürün satış noktalarına ilgiyi de destekledi.

Tema parkları, kruvaziyer gemileri ve tüketici ürünlerini kapsayan deneyimler bölümünün geliri yüzde 10 artarak 9,97 milyar dolara çıktı. Bölümün faaliyet kârı yüzde 20 yükselerek 3,02 milyar dolara ulaştı.

Disney parklarındaki küresel ziyaretçi sayısı yüzde 4, ABD’deki ziyaretçi sayısı ise yüzde 3 arttı. ABD parklarında ziyaretçi başına yapılan harcamaların da yükselmesi, bölümün kârlılığını destekledi.

Şirket, yabancı turist sayısındaki zayıflığa rağmen yerel ziyaretçiler, yıllık kart sahipleri ve yeni etkinliklerle park gelirlerini büyütmeyi başardı.

Hisseler yüzde 4,6 yükseldi

Disney’in geliri piyasanın 25,4 milyar dolarlık tahmininin bir miktar altında kaldı. Buna karşılık düzeltilmiş hisse başına kârın 1,86 dolarlık beklentiyi aşması yatırımcıların dikkatini çekti.

Şirket hisseleri bilanço sonrasında açılış öncesi işlemlerde yüzde 4,6’ya kadar yükseldi.

Disney, A+E Global Media’daki yüzde 50 payını Hearst’e satarak yaklaşık 1,2 milyar dolar nakit elde etmeyi de planlıyor. Bu kaynağın hisse geri alımlarında kullanılmasıyla 2026 mali yılındaki toplam geri alım tutarının en az 9 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Yeni gelir kapısı TikTok oldu

Disney bilanço günü TikTok ile yeni bir içerik anlaşması da açıkladı. Anlaşma kapsamında TikTok kullanıcıları, Disney film ve dizilerindeki karakterler ile belirli sahneleri kısa videolarında kullanabilecek.

TikTok’ta üretilen Disney odaklı içeriklerin bir bölümünün Disney+ platformuna taşınması planlanıyor. Böylece şirket, kullanıcılar tarafından hazırlanan kısa videoları ilk kez doğrudan yayın hizmetinin içine dahil edecek.

Yeni anlaşma, Disney’in Toy Story gibi güçlü markalarını genç kullanıcılarla buluşturmak ve içeriklerinin dijital platformlardaki ömrünü uzatmak istediğini gösteriyor.