Trump'tan Grönland hamlesi: Hastane gemisi yolda

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'ye bağlanmasını savunduğu Grönland'a yönelik yeni bir adımı duyurdu. Trump, bölgeye sağlık hizmeti sağlamak amacıyla bir hastane gemisinin gönderileceğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geminin Grönland'a doğru hareket ettiğini belirterek, Louisiana Valisi ve Grönland Özel Temsilcisi Jeff Landry ile koordineli çalıştıklarını ifade etti. Trump paylaşımında, "Harika bir hastane gemisini Grönland'a, orada bakılmayan hastalara bakılması için gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Grönland'da daha önce Trump'ın Ada'ya yönelik politikalarına karşı çıkan kesimler, Danimarka'ya bağlı sosyal devlet sistemi kapsamında ücretsiz sağlık hizmeti aldıklarını dile getirmişti.

Avrupa'ya tarife resti

Trump, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland politikasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka başta olmak üzere Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen ürünlere 1 Şubat itibarıyla yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'da ise bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Ancak Davos'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından yeni bir çerçeve üzerinde mutabakata varıldığını belirten Trump, söz konusu tarifeleri askıya aldığını açıklamıştı. Trump, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, Grönland bağlamında gündeme gelen "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda da temasların süreceğini aktardı. Sürecin, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un koordinasyonunda yürütüleceğini belirtti.