Trump'tan İran çıkışı: 'Anlaşma yapmak istiyorlar'

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran yönetiminin anlaşma arayışında olduğunu öne sürdü.

"İran anlaşma yapmak istiyor" iddiası

Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesinin yıllık bağış etkinliğinde konuşan Trump, İranlı yetkililerin müzakere yürüttüğünü ve anlaşma yapmak istediğini savundu.

Trump, "Bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürüleceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Savaş değil, askeri operasyon"

Konuşmasında kullanılan terminolojiye de değinen Trump, "savaş" ifadesi yerine farklı bir tanım tercih ettiğini belirtti. Trump, "'Savaş' kelimesini sevmiyorlar. Çünkü bunu kullanmak için onay almanız gerekir. Bu yüzden 'askeri operasyon' diyeceğim. Aslında olan da bu. Buna, askeri yıkım denir" dedi.

Enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirme

Trump, artan petrol ve enerji fiyatlarına da değinerek, bu yükselişin kendisi açısından belirleyici olmadığını söyledi. Söz konusu artışların "kısa vadeli" etkiler olduğunu dile getiren Trump, operasyonların önceliğinin farklı olduğunu ifade etti.

"Nükleer tehdit ortadan kaldırıldı" iddiası

İran'ın nükleer programına ilişkin sert açıklamalarda bulunan Trump, "Yapmamız gereken şey kanseri ortadan kaldırmaktı. Kanseri kesip çıkarmak zorundaydık. Kanser, nükleer silaha sahip İran'dı ve biz onu kesip çıkardık. Şimdi de işini bitireceğiz" dedi.

ABD'nin askeri kapasitesine de vurgu yapan Trump, İran'ın büyük çaplı bir füze saldırı girişiminin engellendiğini öne sürdü.

Trump, "Bir saldırıya uğradık. İran, bizim için çok önemli bir hedefe 100 füze fırlattı. Bazı nedenlerden dolayı bunun ne olduğunu size söylemeyeceğim. Saatte 2 bin mil hızla giden 100 füze, muazzam bir güce ve öneme sahip bu hedefe doğru geliyordu ve bize doğru gelen 100 füzenin tamamı anında vuruldu, havada imha edildi, denize düştü" ifadelerini kullandı.