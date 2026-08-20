Trump’tan İran’a karşı yeni hamle: 'Ekonomik savaş' ilan etti

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ekonomik baskının boyutunu artıracak yeni bir operasyon başlatacaklarını açıkladı. Trump, söz konusu adımı "şimdiye kadar herhangi bir ülkeye karşı uygulanan en ezici ekonomik operasyon" olarak nitelendirirken, İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere de yaptırım sinyali verdi.

İran'a ekonomik baskı artırılıyor

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın anlaşma fırsatını değerlendirmediğini savunarak, Tahran yönetimine karşı yeni bir ekonomik baskı döneminin başlayacağını duyurdu.

Yeni süreci "Ekonomik savaş ve izolasyon" olarak tanımlayan Trump, "Bugün, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu, benzeri görülmemiş ölçekte bir Ekonomik Savaş ve İzolasyon olacak" ifadelerini kullandı.

İran'la ticaret yapan ülkelere uyarı

Trump'ın açıklamasında dikkat çeken bir diğer başlık ise İran'ın ticaret ortaklarına yönelik mesajı oldu. ABD Başkanı, ekonomik baskının yalnızca İran'la sınırlı kalmayacağını belirtti.

İran'a ekonomik açıdan destek sağlayan ülkelerin de sonuçlarla karşılaşacağını söyleyen Trump, "Finans kuruluşlarının, şirketlerinin, havalimanlarının veya kamu kurumlarının İran'a herhangi bir şekilde can simidi sağlamasına izin veren herhangi bir ülke, kendisi de çok ağır ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacak" dedi.

Trump'ın açıklamasıyla birlikte Washington yönetiminin İran'ı ekonomik olarak izole etmeye yönelik baskıyı üçüncü ülkeler ve İran'la iş yapan kuruluşlar üzerinden de genişletmeye hazırlandığı mesajı verildi.