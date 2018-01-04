Trump'tan Kuzey ve Güney Kore yorumu: Aptallar

04 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 2 yıl sonra ilk kez dün görüşme gerçekleştirilmişti. İki ülkenin TSİ 03.30’da ikinci görüşme gerçekleştirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, “Konuyu yorumlayan başarısız 'uzmanlar'a bakınca, birileri gerçekten Kuzey'e karşı sert, güçlü ve kararlı olmasaydım Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki görüşme ve diyalog olabileceğine inanıyor mu? Aptallar, ama yine de görüşmeler iyi bir şey!” ifadelerini kullandı.

İki Kore, iletişim hattından bağlantı kurdu

Kaynak: İHA