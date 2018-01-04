Trump'tan Kuzey ve Güney Kore yorumu: Aptallar
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter paylaşımında "Kuzey'e karşı sert, güçlü ve kararlı olmasaydım Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki diyalog olabilir miydi" ifadesini kullandı. Trump, görülşmeleri yorumlayan uzmanları ise "Aptallar" olarak niteledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 2 yıl sonra ilk kez dün görüşme gerçekleştirilmişti. İki ülkenin TSİ 03.30’da ikinci görüşme gerçekleştirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Trump, “Konuyu yorumlayan başarısız 'uzmanlar'a bakınca, birileri gerçekten Kuzey'e karşı sert, güçlü ve kararlı olmasaydım Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki görüşme ve diyalog olabileceğine inanıyor mu? Aptallar, ama yine de görüşmeler iyi bir şey!” ifadelerini kullandı.
İki Kore, iletişim hattından bağlantı kurdu
Kaynak: İHA