Trump’tan Papa 14. Leo’ya sert sözler: Kendine çeki düzen vermeli

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu savaş karşıtı söylemlerinin ardından sert ifadelerle eleştirdi. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, Papa 14. Leo için “suç konusunda zayıf” ve “dış politika konusunda berbat” ifadelerini kullandı.

Trump, Papa’nın “Trump yönetiminden duyulan korkudan” söz ettiğini öne sürerek, Covid-19 döneminde ayin düzenledikleri için tutuklanan rahipler, papazlar, Katolik Kilisesi ve diğer Hristiyan grupların yaşadığı baskılara değinmediğini savundu.

“ABD başkanını eleştiren bir Papa istemiyorum”

Papa 14. Leo’nun ABD karşıtı bir tutum sergilediğini ima eden Trump, İran’ın nükleer silah edinme ihtimali, Venezuela politikası ve kendi yönetimine yönelik eleştiriler üzerinden Papa’yı hedef aldı.

Trump, “İran’ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum” derken, Venezuela’ya karşı olası bir ABD müdahalesini “korkunç” bulan bir Papa da istemediğini belirtti. Ayrıca, suç oranlarındaki düşüş ve piyasalardaki yükselişi hatırlatarak, “tarihteki en harika borsa değerlerini oluşturan” bir ABD başkanını eleştiren bir Papa istemediğini söyledi.

“Ben Beyaz Saray’da olmasaydım, Leo da Vatikan’da olmazdı”

Papa 14. Leo’nun göreve gelişini “şoke edici bir sürpriz” olarak nitelendiren Trump, yeni Papa’nın seçiminde siyasi hesap yapıldığını öne sürdü.

Trump, “Papa olmak için hiçbir listede yoktu. Kilise tarafından sadece Amerikalı olduğu için oraya getirildi. Çünkü Başkan Donald Trump ile başa çıkmanın en iyi yolunun bu olacağını düşündüler. Ben Beyaz Saray’da olmasaydım, Leo da Vatikan’da olmazdı” ifadelerini kullandı.

“Katolik Kilisesi’ne zarar veriyor”

Trump, Papa 14. Leo’nun suç ve nükleer silahlar konusundaki yaklaşımını eleştirirken, Katolik Kilisesi’ne de zarar verdiğini savundu.

Papa’ya siyasetten uzak durma çağrısı yapan Trump, “Leo, bir Papa olarak kendine çeki düzen vermeli, sağduyusunu kullanmalı, radikal sola yaranmaya çalışmaktan vazgeçmeli ve bir politikacı olmaya değil, harika bir Papa olmaya odaklanmalı” dedi. Trump, bu durumun hem Papa’ya hem de “daha da önemlisi Katolik Kilisesi’ne çok fena zarar verdiğini” savundu.

Papa 14. Leo savaş karşıtı mesajlar vermişti

Papa 14. Leo, bir gün önce düzenlenen ayinde savaş karşıtı söylemlerde bulunmuş ve savaşa yol açan durumu “her şeye gücünün yetme sanrısı” olarak tanımlamıştı.

Papa, “Kendini ve parayı putlaştırmaya artık yeter. Güç gösterisine artık yeter. Savaşa artık yeter. Gerçek güç, yaşama hizmet etmekte kendini gösterir” ifadelerini kullanmıştı. Papa’nın bu sözlerle isim vermeden Trump’ı eleştirdiği öne sürülmüştü.