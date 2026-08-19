Trump-Kim görüşmesi yeniden masada: Gözler kasım ayındaki zirvede

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, kasım ayında Çin'in Şıncın kentinde düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi için yapacağı Asya ziyareti sırasında Kim ile bir araya gelme ihtimalini gündeme getirdi.

Trump talimat verdi

Trump'ın Kim ile görüşme ihtimaline yönelik danışmanlarına talimat verdiği iddia edilirken, bir Beyaz Saray yetkilisi, olası görüşmeye ilişkin resmi hazırlık sürecinin henüz başlatılmadığını, iki liderin "uygun bir zamanda" görüşeceğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, 16 Ağustos'ta, Kuzey Kore lideri Kim ile sahip olduğu iyi ilişkileri gerekçe göstererek, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını vermişti.

Başka bir açıklamasında da Trump, Kim'in kendisine saygı duyduğunu aktararak, "Ben onu anlıyorum, o da beni anlıyor. Kendisi birçok kişiden hoşlanmıyor, Biden'dan ve Obama'dan hoşlanmıyordu ancak benimle iyi bir ilişkisi var." ifadesini kullanmıştı.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Hanoi'de, Haziran 2019'da Kuzey ile Güney Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom'da olmak üzere 3 kez görüşmüş