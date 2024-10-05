Trump'tan tartışma yaratacak çıkış: İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurmalı
Eski ABD Başkanı ve Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Donald Trump, sadece Ortadoğu için değil geniş bir coğrafya için felaket anlamına gelen bir öneride bulundu. Kuzey Carolina'da destekçilerine seslenen Trump, İsrail'in İran'In nükleer tesislerini vurması gerektiğini söyledi.
ABD'de Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri bombalaması gerektiğini savundu.
Seçim kampanyası kapsamında Kuzey Carolina'da taraftarlarına hitap eden Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'a saldırı konusundaki tutumunu eleştirerek "Bence (Biden) yanılıyor. Asıl vurmanız gereken (nükleer tesisler) değil mi?" ifadelerini kullandı.
Biden İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri hedef almasına destek verip vermediği sorusuna "Cevabım hayır" karşılığını vermişti.
Trump konuşmasının devamında, "O soruyu sorduklarında (Biden'ın) yanıtı 'Önce nükleeri vurun, gerisini sonra düşünürsünüz' olmalıydı" ifadelerini kullandı.