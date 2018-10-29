Tunus'ta bir kadın üzerindeki bombayı infilak ettirdi

29 Ekim 2018

Tunus'un başkentindeki en işlek caddelerden birinde bir kadın üzerine yerleştirdiği bombayı infilak ettirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde bulunan tiyatro binası önünde bir kadın üzerindeki bombayı patlattı.

Güvenlik ve sağlık ekiplerinin olay yerini güvenlik kordonu altına aldığı belirtilirken, olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yabancı kaynaklara göre patlamada aralarında polislerin de olduğu en az 9 kişi yaralandı.

Kaynak: AA