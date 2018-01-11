Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları sürüyor

11 Ocak 2018

Tunus, yılbaşında gelen zamların neden olduğu hayat pahalılığını protesto amacıyla başlayan gösterilerde üçüncü günü geride bıraktı. Gösterilerin bazılarında yer yer yağma, kamu ve özel mülke zarar olayları yaşanırken güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahaleleri görüldü.

Üçüncü gününde bazı şehirlerde devam eden protestoların, başkent Tunus'a da sıçradığı aktarıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkentin Zahruni bölgesinde göstericiler lastik yakarak yol kapatmaya çalıştı. Güvenlik güçleri de kendilerine taş atan ve yol kapatan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Bu arada, pazartesi gecesi bir göstericinin hayatını kaybettiği Manuba vilayetine bağlı Tabarba bölgesinde polisin birkaç eve baskın düzenleyerek bazı kişileri gözaltına aldığı bildirildi.

Şehirdeki Ulusal Muhafızlık binasına taş atarak saldıran göstericilere, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Başkentin yanı sıra Kayrevan, Nabil, Susa, Kasrine gibi ülkenin birçok vilayetinde göstericilerin yola barikat kurmaya çalıştığı, güvenlik merkezlerine, kamu binalarına saldırdığı ve polislere taş attığı, güvenlik güçlerinin de bunlara göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği ifade edildi.



Yılbaşında gelen zamlar

Tunus'ta hükümet, cari açığı azaltmak amacıyla 2018 yılı bütçe yasasıyla çok sayıda kemer sıkma önlemi aldı.

Yılbaşında yeni bütçe yasasının hayata geçmesinin ardından yüzde 18'lik katma değer vergisi (KDV) yüzde 1 artırıldı. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik kesintilerinde çalışandan ve işverenden yüzde 1 artış gibi yeni vergiler getirildi.

Hükümet özellikle lüks tüketim malları ile Tunuslu üreticileri korumak için ithalatın birçok kalemine de ek vergiler uygulamaya başladı. Tüm bu vergiler, piyasalarda akaryakıttan gıdaya, konuttan hizmetlere birçok kalemde zamlara yol açtı.

Tunus'ta hayat pahalılığı protestolarında bir kişi öldü

Kaynak: AA