Türkiye de yer alacak: NATO'nun yeni savunma projeleri açıklandı

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NATO, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda duyurulan projelere ilişkin bazı detayları paylaştı.

İttifak tarafından yapılan açıklamalara göre, forumda açıklanan projeler hava gücü, insansız hava araçları, uydu bağlantıları, mühimmat standardizasyonu ve kritik ham madde tedariki gibi başlıklarda müttefik ülkeler arasında ortak kapasite geliştirmeyi hedefliyor.

10. Airbus A330 MRTT uçağı teslim edilecek

NATO'nun 10. Airbus A330 MRTT uçağının teslim edilmesine yönelik girişimde Belçika, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsveç yer alacak.

Yeni girişimlerde, "ortak havuzda toplama ve maliyetleri paylaşmayı" esas alan model uygulanacak. Bu yöntemle müttefiklerin daha düşük maliyetle ortak kapasiteye ulaşması amaçlanıyor.

GlobalEye projesinde 11 ülke birlikte çalışacak

Müttefiklerin Havadan Erken Uyarı ve Kontrol uçağı ihtiyacı için İsveçli Saab şirketi tarafından üretilen 10 GlobalEye uçağının tedarik edilmesi planlanıyor.

Bu projede Belçika, Kanada, Danimarka, Almanya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Romanya ve İsveç birlikte hareket edecek.

NATO'nun ISR filosu Triton İHA'larla güçlendirilecek

NATO'nun İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) filosunu güçlendirmeye yönelik MQ-4C Triton insansız hava aracı tedarik projesinde Danimarka, Finlandiya, Almanya ve Norveç görev alacak.

ABD'li Northrop Grumman tarafından üretilecek yeni İHA'lar, İtalya'daki Sigonella Hava Üssü'nde konuşlu NATO filosuna dahil edilecek.

Proje kapsamında Northrop Grumman İHA'ların üretimini üstlenirken, Airbus ve diğer Avrupalı şirketler "yer kontrol segmenti, veri yönetim hizmetleri, komuta ve kontrol sistemleri, altyapı ve görev destek çözümlerini" sağlayacak.

HALO projesiyle uydu bağlantıları güçlendirilecek

Ankara Zirvesi'nde duyurulan "HALO" projesi de NATO'nun uzay tabanlı savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında, müttefik ülkelerin ulusal kontrolünde bulunan askeri uydular arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi ve bu sistemlerin ağ tabanlı "büyük uydu takımyıldızı" yapısına entegre edilmesi planlanıyor.

Söz konusu proje, 8 müttefik ülkenin katılımıyla başlatıldı.

Türkiye mühimmat standardizasyonu projesinde yer alacak

NATO standardında yeni 155 milimetrelik top mühimmatının parametrelerinin belirlenmesine yönelik "NATO Genel Maksatlı Endirekt Atış Mühimmatı (GENIFR)" projesinde Türkiye de bulunacak.

Projede Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Norveç, Slovakya ve İsveç birlikte çalışacak.

Bu girişimle üretim süreçlerinin hızlandırılması, uyum sorunlarının azaltılması ve tedarik kaynaklı kısıtlamaların giderilmesi hedefleniyor.

Kritik ham madde tedariki için ortak çalışma

Savunma sanayisinde kritik öneme sahip ham maddelerin tedariki, depolanması, taşınması ve yönetimine ilişkin projede de Türkiye yer alacak.

Bu alanda Türkiye ile birlikte Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç çalışma yürütecek.

Proje kapsamında savunma alanındaki tedarik zincirlerinin dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.