Türkiye İsrail'e ticari kısıtlamaları gevşetti mi? İsrailli bakanın iddiasına jet yalanlama

İddialar üzerine Ticaret Bakanlığı açıklama yaparak Türkiye'nin İsrail'e ihracat yasağını gevşetmesinin "söz konusu olmadığını" belirtti.

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ticaret yasağından olumsuz etkilenen firmalara ülke içindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için bazı kolaylıklar getirirken, kaynaklar İsrail ile ihracat yasağında kesinlikle esneme olmadığnı söylediler.

Şartlarımız sağlanıncaya kadar...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X (Twitter) hesabından İsrailli bakan Katz'ın açıklamalarını "hayal ürünü" olarak nitelendirdi.

Bolat'ın açıklaması şöyle:

* İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır.

* İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir.

Mücbir sebep süre uzatımı

Reuters'a bilgi veren Ticaret Bakanlığı'ndan bir kaynak, İsrail ihracat yasağı nedeniyle dahilde ve hariçte işleme belgeleri ve ihracatlarını kapatmak zorunda olan firmalara mücbir sebep süre uzatımı getirildiğini söyledi.

Aynı kaynak, "İsrail ile ihracatta esneme kesinlikle yok, bu belgeyi kapatabilmek için firmalar ek sürede başka ülkeye ihracat yapabilir" dedi.

Bir başka kaynak ise kararın yerli ihracatçıyı korumak için atılmış bir adım olduğunu belirterek sürecin İsrail ile ticaretin gevşemesi anlamına gelmediğine dikkat çekti.

İsrail'e ihracat kısıtlanmıştı

Ankara İsrail ile ticaret yasağını geçen hafta uygulamaya koymuştu.

Ticaret Bakanlığı'ndan 2 Mayıs gecesi yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarında 35 bin sivilin öldüğüne dikkat çekilerek, çatışmaların durdurulması için Ankara'nın çaba gösterdiği ancak İsrail hükümetinin karşılık vermediği, bunun üzerine 9 Nisan'da 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatının kısıtlandığı ifade edilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daha önceki tutumundan geri adım attığını ve İsrail'e uyguladığı ticari kısıtlamaların birçoğunu kaldırdığını öne sürmüştü.