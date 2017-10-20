Türkiye'ye mali yardımlar azaltılıyor

20 Ekim 2017

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri Brüksel'de yapıtları toplantıda Türkiye'ye katılım öncesi mali yardımların azaltılmasının yollarının araştırılması için anlaştılar.

Liderler zirvesinin ilk günün ardından gazetecilere açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "AB Komisyonu'ndan Türkiye'ye verilen katılım öncesi yardım fonlarının değiştirilmesi ve azaltılması konusunda tavsiyelerde bulunmasını istedik. Türkiye ile üyelik müzakerelerinin hemen kesilmesi konusunda çoğunluk sağlanamadı. Diğer yandan cari durum konusunda oldukça büyük kuşku var. Bu akşam yapılan toplantıda Türkiye ile diyalog arayışı içinde olmamız gerektiğini ortaya koydum" diye konuştu.

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olarak 2014-2020 döneminde 4,4 milyar euro yardım alması planlanmış durumda. Bu çerçevede AB ortak bütçesinden gelecek yıl 500 milyon euro alacak.

Avrupa Parlamentosu'na hali hazırda Türkiye'ye katılım öncesi fonlardan yardımın gelecek yıl 50 milyon euro azaltılmasını ve 30 milyon euroluk bir miktarın da Türkiye ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi olasılığına karşı bir kenarda ayrılması önerilmiş durumda.

Parlamentonun bu öneriyi çarşamba günü onaylaması bekleniyor.