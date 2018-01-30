Üç ABD devi, ortak sağlık şirketi kuracak
Amazon, Berkshire Hathaway ve JP Morgan, ABD'deki çalışanlarına sağlık hizmeti sunmak üzere bağımsız bir şirket kuracaklarını açıkladı.
ABD'li üç dev şirket Amazon, Berkshire Hathaway ve JP Morgan, ABD'deki çalışanlarına sağlık hizmeti sunmak üzere işbirliğine gideceklerini açıkladı.
Yapılan açıklamada, üç şirketin kar amacı gütmeyen bağımsız bir sağlık hizmetleri şirketi kurmayı planladığı belirtildi. Kurulacak şirketin ana hedefi, uygun fiyata sağlık hizmeti sunacak teknolojik çözümler üretmek olacak.
Açıklamanın ardından, ABD borsasında bazı sağlık hizmetleri ve sağlık sigortası şirketlerinin hisseleri düştü.