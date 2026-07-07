Ukrayna lideri Zelenski NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi, Zelenski Türkiye'ye gelecek mi? Zelenski NATO zirvesine katılacak mı?

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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yatırımlarının ele alınacağı Savunma Sanayii Forumu ile başladı.

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da diplomasi trafiği de hızlandı. Zirveye katılacak liderler ve heyetler Türkiye'ye gelmeye başlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin uçağı da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Zelenski'nin zirvedeki ana gündeminin, Ukrayna'ya sağlanan hava savunma desteğinin artırılması olması bekleniyor.

Zelenski'den hava savunma çağrısı bekleniyor

Ukrayna liderinin, son dönemde Rusya'nın Kiev başta olmak üzere farklı bölgelere düzenlediği füze saldırılarında yaşanan sivil kayıplara dikkat çekmesi öngörülüyor. Zelenski'nin özellikle Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya acilen sevk edilmesi yönündeki çağrısını yinelemesi bekleniyor.

Zelenski'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırılarını gündeme getireceği belirtiliyor. Ukrayna liderinin, bu saldırıların güç değil zayıflık göstergesi olduğunu savunarak Moskova'nın onurlu bir barışa zorlanması gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Ukrayna'da üretim seçeneği masada

Zelenski'nin zirvede gündeme taşıması beklenen başlıklardan biri de Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi olacak.

Ukrayna'nın Rusya içindeki stratejik hedeflere yönelik İHA saldırılarıyla savaşın seyrinde etkili olduğunu vurgulaması beklenen Zelenski'nin, NATO desteğiyle Ukrayna'da Patriot benzeri hava savunma sistemlerinin üretilebilmesi seçeneğini de ele alacağı ifade ediliyor.

Liderler Ankara'ya geliyor

Zirve kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleri ve heyetleri de Ankara'ya ulaşmaya başladı. Şimdiye kadar Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İzlanda Başbakanı Kristrn Frostadttir, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Kanada Başbakanı Mark Carney ve üst düzey yetkililer Ankara'ya geldi.

Liderler ve beraberlerindeki heyetleri taşıyan uçaklar; Ankara, Esenboğa ve Akıncılar olmak üzere üç farklı noktaya iniş yapıyor.