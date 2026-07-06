Ukrayna BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı

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Ukrayna, 5-6 temmuz gecesi gerçekleşen geniş çaplı Rusya saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı. Rusya ordusunun son birkaç gün içinde düzenlediği ikinci büyük hava taarruzu, Ukrayna genelinde sivil can kayıplarına yol açtı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, konsey dönem başkanlığını yürüten Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve daimi üyelere çağrıda bulundu. Sybiha, terörün gecikmiş veya zayıf tepkilerle durdurulamayacağını belirterek uluslararası toplumdan acil destek talep etti.

Rusya ordusunun gece saatlerinde başkent Kiev kentini hedef alan füze saldırısı sonucunda, ikisi çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 60 kişi ise yaralandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, fırlatılan her Rus füzesinin şiddetin hukukun yerini alabileceği mesajını taşıdığını ifade etti. Sybiha, dünyayı korkunun dayanışmadan daha güçlü olduğuna ikna etmeye çalışan bu stratejiye karşı güçlü, ilkeli ve zamanında eylemler atılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna hava sahasının korunmasını istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, yaşanan sivil can kayıpları ve ağır yıkımın ardından NATO zirvesine katılan liderlere seslendi. Zelenskyy, ittifak ortaklarından Ukrayna hava sahasının korunmasına yönelik kesin ve güçlü kararlar almalarını talep etti. Kiev yönetimi, diplomatik kanallar üzerinden batılı müttefiklerine baskıyı artırarak savunma sistemlerinin sevkiyatını hızlandırmayı amaçlıyor.

Andrii Sybiha, bu hafta düzenlenecek NATO zirvesine katılan delegelere iletecekleri ana mesajı paylaştı. Dışişleri Bakanı, Ukraynalı çocukları Rusya yönetiminin balistik füzelerinden koruma çağrısının en öncelikli gündem maddesi olacağını açıkladı. Kiev'deki yerel yetkililer, enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, saldırının yarattığı tahribat askeri bütçe harcamalarında hava savunma payının önemini yeniden ortaya koydu.