DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 6 TEMMUZ : Adana'da 3,5 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

AFAD açıkladı: Adana'da korkutan deprem
Adana'nın Saimbey ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, yerin 8,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Adana'nın Saimbey ilçesi, 3,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Saimbey ilçesi olan deprem saat 10.12'de kaydedildi.
Yerin 8,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Kaynak: HABER MERKEZİ