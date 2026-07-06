DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 6 TEMMUZ : Adana'da 3,5 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

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Adana'nın Saimbey ilçesi, 3,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Saimbey ilçesi olan deprem saat 10.12'de kaydedildi.

Yerin 8,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.