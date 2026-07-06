ASGARİ ÜCRET SON DURUM: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

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Temmuz ayının gelmesiyle birlikte asgari ücrete ara zam beklentisi yeniden gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Milyonlarca çalışan, yılın ilk yarısında açıklanan enflasyon verilerinin ardından ücretlerinde yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konu her gün araştırılırken sık sık "Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı" sorusu geliyor.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Ekonomi yönetiminin gündeminde asgari ücrete ara zam yapılması gibi bir konu yer almıyor. Asgari ücretliye ocak 2027'de zam yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından da konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.