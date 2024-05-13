Ukrayna'da cephe komutanı görevden alındı
Ukrayna'da, Harkiv bölgesindeki cephe hattından sorumlu Ukraynalı komutanın görevden alındığı açıklandı.
Ukrayna Khortitsa Komutanlığı, Rusya'nın son günlerde saldırılarını arttırdığı Harkiv cephe hattından sorumlu komutanının görevden alındığı açıklandı.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, Tuğgeneral Mykhailo Drapatyi'yi Harkiv cephe komutanlığına atama kararının 11 Mayıs'ta alındığını bildirdi.
Reuters'ta yer alan habere göre, komutanlık, kararın sebebini açıklamadı.
Ukrayna, Rusya güçlerinin 10 Mayıs sabahı sınırdaki Harkiv bölgesine saldırı başlattığını açıklamış, Rusya buradaki bazı köylerin ele geçirildiğini ileri sürmüştü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada "Kuzey Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, ilerleyerek Harkiv bölgesinde Gatişçe, Krasnoye, Morohovets ve Oleynikovo yerleşim birimlerini kurtardı" ifadelerine yer verilmişti.