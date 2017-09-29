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Ukrayna'da L-39 tipi eğitim uçağı düştü

Ukrayna'da eğitim uçuşu gerçekleştiren L-39 tipi savaş uçağı düştü.

Ukrayna'da L-39 tipi eğitim uçağı düştü
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Ukrayna'nın Hmelnitski bölgesinde L-39 tipi eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde Hmelnitski bölgesinde, hava kuvvetlerine ait planlı eğitim uçuşu gerçekleştiren L-39 tipi savaş uçağının bilinmeyen nedenle düştüğü kaydedildi.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, kazada ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

Ulusal basın ise uçaktaki iki pilotun kazada yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kaynak: AA

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