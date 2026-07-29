Ünlü DJ Kavinsky ölü bulundu

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Gerçek adı Vincent Belorgey olan dünyaca ünlü Fransız DJ, prodüktör ve müzisyen Kavinsky, Paris'teki evinde hayatını kaybetti.

Paris Savcılığı, sanatçının ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlk incelemelerde şüpheli bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

"Nightcall" ile dünya çapında tanındı

31 Temmuz 1975'te Fransa'nın Seine-Saint-Denis bölgesinde doğan Belorgey, müzik kariyerini Kavinsky adıyla sürdürdü.

2000'li yılların ortasında yükselişe geçen sanatçı, Daft Punk, Justice, Cassius ve DJ Mehdi gibi isimlerin öncülük ettiği "French touch" elektronik müzik akımının öne çıkan temsilcileri arasında yer aldı.

Kavinsky'yi dünya çapında üne kavuşturan eser ise 2010 yılında yayımlanan "Nightcall" oldu. Şarkının, Nicolas Winding Refn'in yönettiği Drive filminin açılış sahnesinde kullanılmasıyla birlikte büyük çıkış yakalayan sanatçı, elektronik müziğin en ikonik isimlerinden biri haline geldi.

Uzun aradan sonra geri dönmüştü

İlk stüdyo albümü OutRun'ı 2013 yılında yayımlayan Kavinsky, uzun bir aranın ardından 2022'de "Reborn" albümüyle yeniden dinleyicilerle buluştu.

Sanatçı son olarak 2024 Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde, Phoenix ve Angèle ile birlikte seslendirdiği "Nightcall" performansıyla geniş yankı uyandırmıştı.