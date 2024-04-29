Ünlü metal grubu üyelerine konserde gözaltı

Rusya'nın tanınmış metal gruplarından "Korrozia Metalla"nın üç üyesi, konserlerinin ortasında gözaltına alındı ve "Nazi sembolleri" sergilemekle suçlandı.

Nijni Novgorod bölgesi polisi, grubun 19, 42 ve 57 yaşındaki üyelerine "kamuya açık şekilde Nazi aksesuarları veya sembolleri gösterme" suçlaması yöneltildiğini bildirdi.

Polis, üzerinde "yasaklı semboller bulunan kitap ve tişörtlere el koyduklarını" bildirdi.

TASS haber ajansında yer alan habere göre, "Korrozia Metalla" grubunun yöneticisi Maria Rounova, bahsi geçen eşyalarda "eski Slav sembolleri bulunduğunu" ifade etti.

Grup lideri Sergei "Pauk" Troitsky ise Rus gazetesi İzvestiya'ya yaptığı açıklamada, kendisinin 132 bin ruble (yaklaşık 46 bin TL), grubun iki gitaristinin ise sırasıyla 50 bin ruble (yaklaşık 17 bin TL) ve 18 bin ruble (yaklaşık 6 bin 300 TL) para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Troitsky ayrıca, grubun faaliyetlerini askıya aldığı ve gözaltı olayının ardından grubun davulcusu Mark Beygun'un komada olduğunu belirtti.