Ürdün hava sahasını kapattı

Ülkenin resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasının yerel saatle 23.00'ten (TSİ 23.00) itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, bu uygulamanın, gelişmelere göre güncellenip kontrol edileceği belirtildi. Ülkenin hava sahasını kapatma kararının, "uyulan uluslararası standartlara göre risklerin değerlendirilmesinin ardından bölgedeki tehlikelerin artması nedeniyle güvenliği ve Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini korumak amacıyla" alındığı aktarıldı.

İsrail'in Suriye'de İran büyükelçiliğine düzenlediği saldırının ardından İran'ın misilleme yapacağına yönelik söylentiler nedeniyle bölgede gerginlik tırmanıyor.

İsrail, İran'dan olası saldırı tehdidine ilişkin endişe artarken ülke genelinde okulların iki gün tatil edildiğini duyurmuştu.