Ürdün, hava sahasının ihlal edilmesini engellemek amacıyla önlemleri artırdı

Ürdün resmi ajansı PETRA'ya göre, hava kuvvetlerine ait uçaklar, Ürdün'ün hava sahasını korumak ve ihlal edilmesini engellemek amacıyla sortilerini artırdı.

Açıklamada, "Bu önlem, Ürdün'ün, hava sahasını ne amaçla olursa olsun herhangi bir tarafın kullanmasına izin vermeme hususundaki değişmez tutumunu doğrulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Ürdün'ün egemenliği ve güvenliğinin önemine değinilen açıklamada, halka toplum içinde endişeye sebep olabilecek söylentilere inanmama ve resmi kaynaklardan bilgi alma çağrısı yapıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, önceki gün ülkesinin hava sahasının ihlal edildiğini belirterek, "Füzeler tehlike olacak şekilde Ürdün hava sahasını ihlal etti, biz de bu tehdidi etkisiz hale getirmek için üzerimize düşeni yaptık. İHA'lar nereden gelirse gelsin, İsrail'den, İran'dan ya da başka bir yerden, nereden gelirse gelsin aynı şeyi yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.