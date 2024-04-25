Üst düzey Hamas yetkilisi, silah bırakma şartlarını açıkladı

İstanbul'da Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Hamas üst düzey yetkilisi Halil el-Hayya, "İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca, Batı Şeria ve Gazze'de tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul edeceklerini" kaydetti.

Ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiği dönemde açıklamalarda bulunan el-Hayya, Hamas'ın İsrail ile beş yıl ya da daha uzun süreli bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu ve bağımsız Filistin devletinin kurulması halinde siyasi partiye dönüşeceklerini söyledi.

El-Hayya, "İşgalcilere karşı savaşan insanların tüm deneyimleri, bağımsız olduklarında ve haklarını ve devletlerini elde ettiklerinde, bu güçler ne yaptı? Siyasi partilere dönüştüler ve onları savunan savaş güçleri de ulusal orduya dönüştü" ifadesinde bulundu.

Uzlaşma önerisi

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin el-Hayya, "böyle bir saldırının Hamas'ı yok etmeyi başaramayacağını" söyledi.

El-Hayya, dışarıdaki siyasi liderlik ile Gazze'deki askeri liderlik arasındaki temasların savaş nedeniyle "kesintiye uğramadığını" ve iki grup arasında "temasların, kararların ve yönlendirmelerin istişare içinde yapıldığını" belirtti.

İsrail güçlerinin "(Hamas'ın) ne insani ne de sahadaki kabiliyetlerinin %20'sinden fazlasını yok etmediğini" iddia eden el-Hayya, "(Hamas'ın) işini bitiremiyorlarsa, çözüm nedir? Çözüm uzlaşmaya gitmektir." önerisinde bulundu.

İsrailli ve ABD'li yetkililerin Hamas'ı anlaşma konusunda ciddi olmamakla suçlamasını reddeden el-Hayya, Hamas'ın kalan İsrailli rehineler karşılığında serbest bırakılmasını istediği Filistinli mahkum sayısı konusunda taviz verdiğini söyledi ve "Hamas'ın kalıcı bir ateşkes ve İsrail askerlerinin tamamen geri çekilmesi taleplerinden geri adım atmayacağını" sözlerine ekledi.

Gazze'de kaç rehinenin hayatta olduğunu tam olarak bilmediğini ifade eden el-Hayya, kalan rehineler için "Savaşın sona ereceğinden emin değilsek esirleri neden teslim edeyim?" dedi.

"İşgalci bir güç olarak davranacağız"

El-Hayya ayrıca Hamas'ın, ABD'nin deniz yoluyla yardım ulaştırmak için Gazze kıyı şeridinde inşa etmeye çalıştığı yüzer iskele çevresinde konuşlanmış olabilecek İsrail ya da diğer güçlere saldıracağı tehdidinde bulundu.

"İster denizde ister karada olsun, Gazze'de Filistinli olmayan herhangi bir varlığı kategorik olarak reddediyoruz ve bu yerlerde bulunan İsrailli ya da başka herhangi bir askeri güce işgalci bir güç olarak davranacağız" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından pişmanlık duymadığını söyleyen el-Hayya, Hamas'ın sivilleri hedef aldığı iddialarını reddederek "Aksa tufanı" operasyonunun Filistin meselesini yeniden dünyanın gündemine getirme hedefinde başarılı olduğunu söyledi.

"Diyelim ki Hamas'ı yok ettiler. Filistin halkı yok mu olacak?" diye soran Hamas yetkilisi son olarak, İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma girişimlerinin Filistinlilerin gelecekteki silahlı ayaklanmalarını önlemede başarısız olacağını söyledi.