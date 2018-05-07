Venezuela'da ülkenin en büyük bankasına el kondu

07 Mayıs 2018

Venezuela hükümeti, ülkenin en büyük bankası Banesco'ya 90 gün süreyle el koydu ve 11 yöneticisini tutukladı.

1000'e yakın hesabı da donduran hükümet, Banesco'nın yasa dışı döviz işlemleri yaptığını ve banknotları ülke dışına çıkardığını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Banesco'yu "ülkenin giderek değer kaybeden para birimine saldırmakla" suçlamıştı.

Muhalefet ise, Maduro'nun bu adımını, 20 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimi öncesinde "iş dünyasına gözdağı" olarak niteledi. Banesco Başkanı Juan Carlos Escotet de, Twitter mesajında, "Yönetimin böyle bir müdahalesini haklı gösterecek tek bir finansal neden yok" dedi.

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Kaynak: Reuters