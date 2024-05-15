VİDEO | Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı anı ortaya çıktı

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya düzenlenen silahlı saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Videoda, şair ve aktivist Juraj Cintula'nın güvenlik bariyerinin arkasındaki vatandaşlara yaklaşan Fico’ya defalarca ateş ettiği ve Fico’nun yere düştüğü görüldü.

Gözaltına alınan Cintula’nın sorgusu sırasında, “Hükümetin politikalarını beğenmiyorum” ve “Medya yok edildi. Slovakya Radyo ve Televizyonu’na niçin saldırıldı? Medya neden işlevsiz bırakıldı?” dediği kaydedildi.

'Yaşam mücadelesi veriyor'

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico’nun Bansk Bystrica’da kaldırıldığı hastanede ortak basın toplantısı düzenledi.

Kalinak, Fico'nun hala ameliyatta olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Fico’nun durumunun "gerçekten ciddi" olduğunu ve "durumun kötü" olduğunu aktardı. Kalinak, Fico’nun ameliyatında 3 saatin geride kaldığını ve her şeyin doktorların elinde olduğunu ifade etti.

Estok ise saldırının motivasyonunun siyasi olduğundan şüphelendiklerini belirterek, vatandaşları ve medyayı, saldırı sonrasında nefret içerikli paylaşım ve eylemlerden kaçınmaya davet etti. Estok, saldırganın 5 el ateş ettiğini ve Fico’nun karnından vurulduğunu söyledi.