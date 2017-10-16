"Vize krizi iş dünyasına yansıtılmamalıydı"

16 Ekim 2017

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK - ABD'nin göçmen olmayan vizeleri askıya almasıyla başlayan vize krizi devam ederken iş dünyası krizin kendilerini etkilemesinden rahatsız. Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) Başkanı Ali Koçak, vize krizi ile ilgili olarak iş dünyasının rahatsız olduğunu belirterek, diplomatik bir sorunun bu düzeyde çözülmesi gerektiğini, iş dünyasına yansıtılmasının doğru olmadığını söyledi.

ABD'ye yatırım yapanlar ya da yeni yatırım yapacakların son karardan dolayı zor durumda kaldıklarını kaydeden Koçak, hem Türk hem de ABD'li işadamlarının beklemede olduğunu söyledi. Koçak, "Herkes geçici süre olarak görüyor ve kısa sürede çözüleceğine inanıyor. Eskiden yatırım yapanlar da şu ana kadar karar da yeni olduğu için bir sıkıntı görünmüyor. Ancak yeni yatırım yapmak isteyenleri olumsuz etkiliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar çok olumsuz etkilendi. Ayrıca ABD iş dünyası da karardan rahatsız" dedi.

"Kriz derinleşmez"

Türkiye ve ABD'nin iki dost ülke olduğunu ve sorunların olmasının normal olduğunu kaydeden Koçak, "Ancak bu diplomatik sorun, iş dünyasına ya da toplumun diğer kesimlerine yansıtılmamalıydı. Diplomatik düzeyde tutulması gerekirdi bu sorunun" diye konuştu. Vize krizin derinleşeceğini düşünmediğini söyleyen Koçak, şöyle devam etti: "Türk Amerikan ilişkileri güçlü bir yapıya dayanır. En kısa sürede çözüleceğini umut ediyoruz. Ancak diplomasi düzeyinde tutulsaydı, halka yansıtılmasaydı daha iyi olurdu. Amerikalı dostlarımız var, Türkiye'ye sehayat etmek isteyen. Tüm bu insanları zor durumda bırakmanın gereği yoktu. Üstelik krizin devam etmesi her iki tarafa da zarar verecek."