Volodimir Zelenskiy: Her senaryoya hazır olmalıyız

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenerek, 25 Aralık’ta ülkesinde ve dünya genelinde Noel Bayramı’nı kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.

Savaşın devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, Rus ordusunun, Herson kentine düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef aldığını kaydederek, Rus güçlerinin bu süreçte yeni saldırılar düzenleyebileceğini savunarak, vatandaşları hava saldırılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Ukrayna genelinde yaşanan elektrik kesintilerine rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Zelenskiy, “Ama her senaryoya hazır olmalıyız.” diye konuştu.