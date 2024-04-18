Wizz Air, insan dışkısından üretilen jet yakıtı için 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Macaristan merkezli düşük bütçeli hava yolu şirketi Wizz Air, havacılıktan kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak için geleceğe yatırım yapıyor. Havayolu şirketi, insan dışkısından üretilen sürdürülebilir jet yakıtı satın almak için İngiltere merkezli biyoyakıt şirketi Firefly Green Fuels ile 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Şirket anlaşma kapsamında 15 yıl boyunca 525 bin ton, insan dışkısından üretilen sürdürülebilir jet yakıtı satın alacak. Firefly CEO'su James Hygate yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmaların imzalanması, İngiltere’de sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) endüstrisi geliştirme hedeflerimizi gerçekleştirmede önemli bir ilerlemeye işaret ediyor” dedi.

Dışkıdan jet yakıtına

Biyoyakıt şirketi Firefly, kanalizasyon atığını (atık su arıtma tesisinin insan dışkısını işledikten sonra geriye kalan kısmı) sürdürülebilir havacılık yakıtına (SAF) dönüştürecek bir işlem geliştirdi.

İHA'da yer alan habere göre şirket, teknolojiyi tecrübe etmek için pilot tesis kurma amacıyla İngiltere’nin Essex kentinin Harwich kasabasındaki bir rafineri sahasının sahibi Haltermann Carless ile anlaşma imzaladı. Pilot tesisin kanalizasyon atığı ise İngiliz şirket Anglian Water tarafından sağlanacak.

Firefly daha sonra aynı yerde 2030 yılında ticari üretime başlayabilecek ve türünün ilk örneği olacak bir tesis inşa edecek.

Henüz resmi olarak onaylanmış bir yöntem değil

Şu anda uçaklara yakıt sağlamak için kullanılabilecek 7 sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) işleme yöntemi var, ancak kanalizasyon atığı henüz bunların arasında yer almıyor. Firefly şirketi planlanan üretim tesislerinin, yeni yöntemin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için gereken miktarda yakıt üretimi amacıyla kullanılacağını belirtiyor. Firefly süreci başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra İngiltere genelinde havalimanlarına, boru hattı terminallerine ve atık su arıtma tesislerine yakın yerlerde tesisler kurmayı planlıyor.

Sürdürülebilir havacılık yakıtına yönelik talep artıyor

Sektör 2050 yılına kadar net sıfır karbon salınımı hedefine nasıl ulaşılacağı problemiyle başa çıkmaya çalışırken, sürdürülebilir havacılık yakıtına yönelik keskin bir talep bulunuyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) bu yıl üretilen küresel SAF hacminin, 2022'deki üretimin 5 katı olan 1.5 milyon tona ulaşmasının beklendiğini ifade ediyor.