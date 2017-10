Yüksek lisans için geldi kendi işinin patronu oldu

19 Ekim 2017

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK - Yüksek lisans yapmak için kendi imkanlarıyla 10 yıl önce Amerika'ya geldi. New York'a yerleşen ve bugüne kadar sokakta meyve sebze satışından restoran işine kadar birçok alanda çalışan Ayhan Özmekik, kendi imkanlarıyla West New York'da Park Cafe'yi açtı. Özmekik, Amerikan tarzı kafede aynı zamanda Türk damak tadına uygun simit, börek ile Türk çayı ve kahvesinin de satışının yapılacağını söyledi.

Kafe yatırımını West New York'da yapma nedenler arasında New York'a yakın olması, Manhattan manzaralı olmasının yanı sıra Türk ve yabancı genç nüfusunun fazla olmasını gösteren Özmekik, ayrıca Manhattan'da çalışanların uğrak yeri olması ve bölgenin hızlı gelişmesinin de bu nedenler arasında yer aldığını söyledi.

Günde 800 milyon bardak kahve

Amerika'da yönetim ve pazarlama alanında yüksek lisans yapmak üzere bu ülkeye geldiğini ve geldiğinden bu yana çeşitli işlerde çalıştığını anlatan Özmekik, sokakta meyve sebze ile meyve suyu satışından restorant işine kadar birçok alanda deneyim edindiğini ifade etti. Amerika'da özellikle New York ve New Jersey blgesinde yalnız yaşayan insanların fazla olduğunu, evde yemek yapmak yerine dışarıda yemek yemeyi tercih ettiklerini kaydeden Özmekik, "Ayrıca ülkemizde nasıl çay tüketimi fazlaysa burada da kahve tüketimi fazla. Günde 800 milyon bardak kahve tüketiliyor. Dolayısıyla Amerika'da yeme içme sektörü yatırım için çok uygun. Ben de o nedenle bu alana yatırımı seçtim" dedi.

Simit, börek, çay ve Türk kahvesi

Park Cafe'nin Amerikan tarzına sahip olduğunu kaydeden Özmekik, "Ben biraz da Türk ürünleri ekledim, simit, börek gibi. Espresso kahvelerin yanı sıra hamburger sandviç gibi atıştırmalık ürünlerimiz de mevcut. Ayrıca Türk çayı ve kahvesi de menümüzde yer alıyor. Özellikle Amerikalılar çaya ve kahvemize ilgi gösteriyorlar" diye konuştu. Bu tarz bir kafe yatırımı için yatırım için gerekli izinlerin alınması, inşaat, dekorasyon gibi tüm giderlerin 250 bin doları bulabileceğini kaydeden Özmekik, şunları söyledi: "Buna ilk 6 ay için iş geliştirme giderlerini de eklemek gerekiyor. Ortalama böyle bir yer açmak için 350 bin nakit olması işin geleceği açısından çok yararlı olur. Bu yatırımda ortağım yok. Ama bu işi girmek isteyenlere tavsiyem mutlaka işten anlayan bir ortakla girmeleri. Kafe işi yorucu ama çok zevkli, sistem kurulduktan sonra büyümek kolay. Hazır gıdalar çok tüketiliyor, önemli olan az elemanla çok iyi iş yapabilecek bir konsept oluşturmak."

Yeni kafe türleri yatırımı

Önümüzdeki dönemde farklı kafe türlerine yatırım yapmayı planlandığını da kaydeden Özmekik, bu alanda yatırım yapmak isteyenlere ise şu tavsiyelerde bulundu: "Amerika'da kafe sektörü çok büyük. Starbucks'in 25 bin, Dunkin Donuts'ın 15 bin mağazası var. Kore markaları son dönemlerde çok atakta. Simit Sarayı yeni yerler bakıyor. Özellikle kendi işini yapmak isteyenlere ya da Türkiye'den yatırım için gelmek isteyenlere bu sektörü öneririm. Manhattan'da kiralar çok yüksek ve çok rekabet olduğundan New Jersey'in gelişmekte olan bölgeleri, Brooklyn, Phildephia gibi yerler tercih edilebilir. Son zamanlarda nargile kafeler de Amerika'da hızla yayılıyor."