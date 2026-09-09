Yunan müziğinin efsane ismi Giorgos Mazonakis hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Atina'nın Kolonaki semtindeki özel bir klinikte aniden rahatsızlanan sanatçının kalp krizi geçirdiği tespit edildi. İlk müdahalenin ardından acilen Elpis Hastanesi’ne sevk edilen Mazonakis, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ünlü sanatçının ani ölümü, Yunanistan başta olmak üzere dünya genelindeki hayranlarını ve müzik camiasını yasa boğdu.

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi vardı

1992 yılında başladığı profesyonel müzik kariyerine onlarca hit şarkı sığdıran Mazonakis, sadece Yunanistan'da değil, Türkiye'de de çok geniş bir dinleyici kitlesine sahipti. Kariyeri boyunca Türkiye'de de kapalı gişe konserler veren ünlü sanatçı, iki ülke arasındaki kültürel bağların müzik yoluyla güçlenmesine büyük katkı sağlamıştı. Özellikle İstanbul'da verdiği canlı performanslar, Türk müzikseverlerin hafızalarında derin izler bıraktı.

Birçok şarkısı Türk sanatçılar tarafından da Türkçeye uyarlanan Mazonakis; "Savvato", "Gucci Forema" ve "Aniko Se Sena" gibi unutulmaz eserleriyle Akdeniz müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tarihe geçti.