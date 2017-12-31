ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C

Yunanistan'da 4.6 şiddetinde deprem

Yunanistan'da başkent Atina'ya 86 kilometre uzaklıkta 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 4.6 şiddetinde deprem
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 86, Korinthos kentine ise 33 kilometre uzaklıkta 4.6 şiddetinde bir deprem oldu.

Sabah saatlerinde meydana gelen deprem, Attika ve Peloponez bölgelerinde çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Bilim insanları, can ya da mal kaybı kaydedilmeyen depremin esas deprem veya öncü olup olmadığını henüz söyleyemediklerini, önümüzdeki günlerde daha şiddetli bir depremin gerçekleşebileceğini açıkladı.

Yunanistan Sismoloji Enstitüsü Başkanı Yerasimos Papadopulosayın, 25 Aralık'tan beri bölgede daha küçük şiddette üst üste depremlerin kaydedildiğini, bu durumun sismik faaliyetin devam edebileceğini gösterdiğini ama kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Kaynak: DHA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.