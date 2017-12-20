Yunanistan'da "son memorandumlu bütçe" meclisten geçti

20 Aralık 2017

Yunanistan'ın kurtarma paketinden çıkmayı planladığı 2018 yılının daha fazla "kemer sıkma" ve mali disiplin içeren bütçesi, mecliste onaylandı.

Yunan Parlamentosundaki oylamada bütçe, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) üyesi 153 milletvekilinin firesiz "evet" oyları ile geçti. Toplam 297 milletvekilinin katıldığı oylamada, muhalefet milletvekilleri "hayır" oyu kullandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, meclisteki konuşmasında, bunun, kurtarma paketi programı altında son bütçe olacağını vurgulayarak, "Olumlu olan bir nokta, ekonomimiz küçülmüyor, aksine büyüyor." dedi.

Ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis ise, bütçenin "kemer sıkma" önlemleri ile kalkınma karşıtı olduğunu belirterek, hükümetin kreditörlerin talebiyle 2018 sonrası için de bütçe kesintilerine gitmeyi kabul ederek yeni bir kurtarma paketini yürürlüğe koyduğunu savundu.

Bütçenin beklentinin üzerinde hedefleri

Bu yıl için büyüme oranı beklentisinin yüzde 1,8'den 1,6'ya çekildiği bütçe, 2018 için yüzde 2,5'e yükseltilen büyüme hedefi içeriyor.

Öte yandan bütçede, yüzde 20,6 olan işsizlik oranında düşüşün devam edeceğine işaret edilerek, oranın bu yıl yüzde 19,9'a, 2018'de ise yüzde 18,4'e gerileyeceği tahmininde bulunuluyor.

Ayrıca, ülkenin kreditörlerinin belirlediği mali disiplin kriterleri kapsamında, faiz dışı bütçe fazlası için 2017 ve 2018'de hedeflerin aşılacağı öngörülüyor.

Yunan hazinesinin bu yılki faiz dışı bütçesinin milli gelire oranının yüzde 2,44 olacağı tahmin edilen bütçede, gelecek yıl söz konusu oranın yüzde 3,82'ye yükseleceği belirtiliyor.

Yaklaşık 8 yıl içinde üç kez kurtarma paketine ihtiyaç duyarak kreditörlerinden borçlanmak zorunda kalan Yunanistan'da, gelecek yıl programın sona ermesi amaçlanıyor.

Yıllık milli gelirinin yüzde 180'i oranında kamu borcu olan Yunanistan için kreditörler, sıkı mali disiplin ile özelleştirmeler ve maaş kesintilerini içeren "kemer sıkma" önlemleri talep ediyor.

Kaynak: AA