Yunanistan'dan İsrail'e 3,1 milyar Euro'luk savunma hamlesi
Yunanistan, hava savunma ağını İsrail yapımı sistemlerle güçlendirmek için 3,1 milyar Euro'luk anlaşmaya hazırlanıyor. Pazartesi günü Tel Aviv'de imzalanması beklenen "Aşil Kalkanı" projesi kapsamında Spyder, Barak MX ve David's Sling sistemlerinin satın alınması planlanıyor.
Yunanistan'ın, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla İsrail ile 3,1 milyar Euro tutarında silah alımı anlaşması imzalayacağı bildirildi.
Kathimerini gazetesinin haberine göre, "Aşil Kalkanı" olarak adlandırılan projeye ilişkin nihai anlaşma pazartesi günü Tel Aviv'de imzalanacak.
Anlaşmanın ardından projenin 35 ayda tamamlanması hedeflenirken, toplam bedelin 700 milyon Euroluk bölümünün Yunan şirketleri tarafından üstlenilmesi planlanıyor.
İsrail yapımı sistemler envantere girecek
Proje kapsamında Yunanistan'ın, İsrail yapımı Spyder, Barak MX ve David's Sling hava savunma sistemlerini satın alması öngörülüyor. Bu sistemlerin, Yunanistan'ın mevcut Patriot hava savunma sistemleri ve hâlihazırda kullandığı insansız hava araçlarıyla entegre edilmesi hedefleniyor.
Söz konusu entegrasyonla ülkenin hava savunma ağının farklı tehditlere karşı daha kapsamlı hâle getirilmesi amaçlanıyor.
Tehdit değerlendirmesinde yapay zekâ kullanılacak
Haberde, hava savunma sisteminin tehdit algılama ve değerlendirme süreçlerinde yapay zekâdan yararlanılmasının da planlandığı belirtildi.