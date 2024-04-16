Zelenski imzaladı: Seferberlik şartları sıkılaştı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, seferberlik şartlarını sıkılaştıran yasa tasarısını imzaladı.
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Rusya'nın 24 Şubat 2022'de savaş açtığı Ukrayna'da, seferberlik şartları Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin imzasıyla dahda da sıkı hale geldi.
24 Şubat'ta sıkı yönetim ilan edilerek 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasaklanan Ukrayna'da, yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren askerlik yükümlülüğü bulunan kişilerin bilgilerini güncellemeleri için 60 gün süre tanınmış olacak.
Yasaya göre;
- 18-60 yaş arası tüm erkekler için askeri kimlik kartı taşımak zorunlu hale gelecek ve bu kartın mevcudiyeti askerlik şubeleri, polis ve sınır muhafızları tarafından kontrol edilecek
- Askerlik celpleri elden teslim edilmeden teslim alınmış sayılacak. Evde yakalanan kişilerin elden teslim tarihi, elden teslimin imkansız olduğuna dair damganın vurulduğu gün olarak kabul edilecek
- Şartların ihlali halinde para cezasından ehliyetten mahrum bırakılmaya ve polis aracılığıyla askerlik şubesine zorla teslim edilmeye kadar yaptırımlar yapılacak
- Tüm kolluk kuvvetleri, milletvekillerinin yardımcıları ve stratejik işletmelerin sahipleri, seferberlikten muaf tutulacak
- İkinci bir yüksek öğrenim gören öğrencilerin erteleme hakları ellerinden alınacak