Zelenskiy: ABD, Moskova’daki görüşmeler hakkında Kiev’i bilgilendirdi

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Rusya ile ABD arasında son günlerde çeşitli temaslar gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Moskova’da birkaç toplantı yapıldığını belirterek, "ABD tarafından, bu günlerde Moskova’da gerçekleşen toplantılar hakkında bilgi aldık. Bilgi ve Rusya ile yapılan görüşmelerde gerekli üslubun korunması için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

ABD medyası, çarşamba günü ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe’in Rusya’yı bir NATO üyesine yönelik herhangi bir saldırıdan vazgeçirmek üzere Moskova’ya gittiğini bildirmişti.