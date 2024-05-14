'Anne Üniversitesi' yeni mezunlarını verdi

Çorum Valisi Zülkif Dağlı'nın talebiyle Alaca, Boğazkale, Laçin ve Uğurludağ ilçelerinden kadınların katıldığı 4. dönem Anne Üniversitesi tamamlandı. Gönüllü 14 akademisyenin yaklaşık 30 başlıkta eğitim verdiği Anne Üniversitesi'ni başarıyla tamamlayan 65 anne ve anne adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'ndaki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada akademisyenlerle samimi bir program yürütüldüğünü anlatan Dağlı, bundan sonra da benzer eğitim programlarının yapılmasını temenni etti.

Toplam mezun sayımız 200

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, şimdiye dek Anne Üniversitesinden 200'e yakın mezun verdiklerini bildirdi ve verilen eğitimlerle ilgili detaylardan bahsetti:

"Anne Üniversitesinde anne ve anne adaylarına, akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı, anne-baba davranış kalıpları ve iletişim, annelerden şarkılar ve türküler, bağımlılıkla mücadele, cilt sağlığı, çocuk ve teknoloji, çocuk eğitiminde kariyer planlaması, çocuk istismarı, eşler arasında iletişim, gıda güvenliği ve etiket bilgisi okuma, finansal okuryazarlık, geri dönüşüm, tasarruf ve ev kazaları, hayattaki sınavlarla mücadele, jinekolojik kanserlerle mücadele, kronik hastalıklarda acil durumlara ve afetlere hazırlık, kültürel miras, Hititler ve çivi yazısı atölyesi, kültürde kadın ve aile, medya okuryazarlığı, menopoz, moda tasarım, obezite ile mücadele ve yeme bozuklukları, öfke ve stres kontrolü, sanat atölyesi-resim, ergen sağlığı, tütün ürünleri ve zararları, akciğer sağlığı gibi konularda eğitim verildi."

Tören kep atma seremonisiyle son buldu

Mezuniyet töreni, üç gün müzik eğitimi alan anne ve anne adaylarından oluşan koronun konseriyle devam etti. Anne ve anne adayları, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden akademisyenlerin eşliğinde 5 türkü seslendirdi. Konserin ardından Vali Zülkif Dağlı, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Uğurludağ Kaymakamı Seher Söyler ve Laçin Kaymakamı Emre Konak, anne ve anne adaylarına katılım belgesi ve temsili mezuniyet belgelerini verdi. Diplomalarını alan 65 kadın, kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.