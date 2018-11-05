Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanırsak hep birlikte kazanacağız

05 Kasım 2018

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin hayata katılımı konusunda 16 yılda devrim niteliğinde adımlar atıldığını belirten Erdoğan, "Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor." dedi.

Erdoğan, engelli çocuklara verilen emeğin ayrı bir saygıya layık olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır."

"Devletimiz ile milletimiz arasındaki güçlü bağ en önemli umut kaynağımızdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önünde 2023 hedefleri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Bizi bu hedeflerden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Her şeye rağmen, hedeflerimize doğru yürüme kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirası, işte bu hedef üzerinde inşa edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonları olarak görüyoruz. Devletimiz ile milletimiz arasındaki o güçlü bağ, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en önemli umut kaynağımızdır."

"Türkiye herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır"

"Kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz 16 yılda 3 kat büyüttüğümüz Türkiye'yi, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüttüğümüzde 2023 hedeflerimize ulaşacağız. İşte o zaman hep birlikte farklı bir seviyeye, farklı bir lige çıkacağız. Bu yeni Türkiye inşallah kendisiyle birlikte bölgesindeki ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleri şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar saflarını sıkı tutan milletimizin önümüzdeki dönemde de aynı dirayeti göstereceğine inanıyorum."

Kaynak: AA