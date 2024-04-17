Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Yakında bir miktar atama yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakında öğretmen ataması yapacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor."