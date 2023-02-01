Değer Katan Girişimci Kadınlar eğitimlere başladı

Eğitimler 28 Ocak Cumartesi günü başladı. ANKAmall AVM tarafından düzenlenen ve girişim fikri olan kadınların katılımıyla gerçekleşen “Değer Katan Girişimci Kadınlar” programı 28 Ocak Cumartesi günü ANKAmall AVM Etkinlik Alanı’nda düzenlenen açılışla hayata geçirildi. Programa, gıda, spor, teknoloji, sağlık, tarım, geleneksel el sanatları ve üretim gibi birçok alanda başvuru oldu.

Eğitim 60 saat sürecek

100’ü aşkın girişim fikrinin değerlendirildiği programda, jüri üyeleri tarafından seçilen 40 kadın girişimci adayı; 6 hafta süre ile “markalaşma, ticarileşme, pazarlama, müşteri ilişkileri, satış, motivasyon, web sitesi, şirket kurulumu ve yönetimi” vb. başlıklarda deneyim ve bilgilerin paylaşılacağı ve 60 saat sürecek bir eğitime katılacak. Projenin açılışında konuşan ANKAmall AVM Müdürü Selin Oktay, “Biliyoruz ki bir toplumda kadın ne kadar etkin ve üretkense toplum o ka dar gelişmiştir.

Kadınların hayatlarını oluşturan tüm unsurları kontrol altına alıp ustalıkla yönetmeyi bilmeleri gerekiyor” dedi. Proje ile girişimci ruhu taşıyan ve bu konuda harekete geçmek isteyen fakat ilk adımı atmakta zorlanan kadınları desteklemeyi amaçladıklarını belirten Oktay, “Biliyoruz ki bir toplumda kadın ne kadar etkin ve üretkense toplum o kadar gelişmiştir.

Kadınların hayatlarını oluşturan tüm unsurları kontrol altına alıp ustalıkla yönetmeyi bilmeleri gerekiyor” dedi. 5 Mart 2023 Pazar günü sona erecek olan eğitim programına katılım gösteren girişimci adaylarının sertifikaları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ANKAmall AVM’de gerçekleşecek özel bir tören ile takdim edilecek.

Sürdürülebilir kalkınma için sosyal fayda odaklı girişimlere ihtiyaç var

Girişimci kadınların ortaya çıkaracağı yeni ekonomik değerler ve fırsatların, ülkemizin büyüme ve kalkınması konusunda önemli aktör konumunda yer aldığını belirten Oktay, “Bugün kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için, yeni iş modellerine ve sosyal faydaya odaklanan girişimlere ihtiyaç duyulduğunun farkındayız” diye konuştu.