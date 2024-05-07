e-YDS başvuruları başladı

ÖSYM, e-YDS 2024/6 İngilizce sınavının başvuruları başladı. Sınav, 25 Mayıs’ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

e-YDS başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, 7-16 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilebiliyor.

Sınava alınacak aday sayısı, e-sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan; Ankara’da 4 bin 200, İstanbul’da 463, İzmir’de 120 ve Adana’da 306 olarak belirlendi.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenip, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.