“En büyük zenginliğimiz yetenekli gençlerimiz”

Özlem SARSIN

Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatında 22 yılı geride bırakan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 76 ülkeye açılan başarılı mezunlarıyla farkını gösterdi. Yurt dışında kendi işini kuran ya da uluslararası şirketlerin gözdesi olan 500’ü aşkın İEÜ mezunu, küresel çapta değer oluşturdu. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “En büyük zenginliğimiz, yetenekli ve girişimci gençlerimiz. Yeteneklerimizin küresel değer üretmesi için eğitimi önemsiyor, öğrencilerimizi bütün imkanlarımızla destekliyoruz. Yeni başarı hikâyelerinin yazılması amacıyla projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi. Türkiye’de üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olan 'Kampüs İzmir’i oluşturan İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrencilerini “Kesintisiz Burs, Garantili Staj, Küresel Bağlantı ve Referanslı İş” olmak üzere dört temel başlıkta destekliyor. Tam 188 üniversite ile uluslararası anlaşması bulunan İEÜ, öğrencilerine dünyaca ünlü üniversitelerde kendini geliştirme imkânı da yaratıyor. Bunlara ek olarak, öğrencilerini mezun olmadan önce iş insanlarıyla bir araya getirmek amacıyla ‘Üç Kuşak Usta-Çırak’ projesini de başlatan İEÜ, bu projeyle 885 gence ulaştı.

“Yetenekli gençlerin tercihi "

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, üniversite olarak başarı çıtasını sürekli artırdıklarını söyleyerek, “Gençlerimizin ve akademisyenlerimizin, rahatlıkla projeler üretebildiği, onları destekleyen ve uygun teknolojik altyapıyı sunan bir üniversite oluşturduk. Bu yapılanların geri dönüşünü de aldık. Vakıf üniversiteleri arasında hızlı bir yükseliş gerçekleştirdik" diye konuştu. Başkan Özgener, üniversitedeki birçok bölümün akredite olarak eğitim kalitesini kanıtladığını ifade ederek, “Üniversitemizde verilen eğitimin kalitesini belgelemek amacıyla bölümlerimizin akreditasyonu için çalışmalar yürütüyoruz. 2022 yılı itibariyle tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde ortalama 8 bölüm akrediteyken, üniversitemizde 14 bölümümüz akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Başarı çıtasını daha da artırarak eğitim yolculuğumuzu sürdüreceğiz” diye konuştu.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ‘2022 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı’ kapsamında belge almayı başardıklarına dikkat çekerek, “Aldığımız bu akreditasyon, üniversite olarak uzun süredir aralıksız sürdürdüğümüz kararlı çalışmaların karşılığı oldu” dedi.

Atıf ve proje sayısında artış

Prof. Dr. Abacıoğlu, İEÜ’nün kuruluşundan bu yana akademisyenleri tarafından hazırlanmış olan bütün bilimsel çalışmaların yaklaşık yarısının, son 5 yıllık dönemde gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca bu çalışmalara yapılan bilimsel atıf sayısının da 2018’e kıyasla 2022’de yüzde 160 arttığını söyleyen Abacıoğlu, şunları kaydetti: “Tüm bunlar üniversitemizde yapılan akademik çalışmaların hem nicelik hem de nitelik bakımından ilerleme kaydettiğini gösteriyor. TÜBİTAK tarafından hazırlanan, en başarılı 50 devlet ve vakıf üniversitenin listelendiği, 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde de üniversitemiz, ‘uluslararası proje sayısı’ kategorisinde 18’inci, ‘uluslararası projelerden elde edilen fon tutarı’ kategorisinde 12’nci sırada yer alıyor. Bunlar, üniversite olarak doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi.”