Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Audi A8 açıklaması: Talep ettim, çünkü...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son dönemde eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Erbaş’ın kamuda tasarruf tedbirleri hayata geçirilirken Audi A8 marka bir otomobil talep ettiği yolunda haberler basında yer almıştı. Ali Erbaş ayrıca Irak’ta Arapça bir röportajda tercüman kullanınca CV’sinde yazmasına karşın iyi derecede Arapça bilmemekle suçlanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a gönderdiği açıklamayla iddialara yanıt verdi.

AUDI A8’i neden talep etti?

* 2010 yılında Diyanet’e tahsis edilen 2006 model arabadan sonra 2015 yılında bir araba tahsis edilmiş ve yine kıyamet kopmuştu. O günkü Diyanet İşleri Başkanımız yine nezaket ve eleştiri sınırlarını aşan acımasız saldırılara dayanamayıp arabayı Başbakanlığa iade etmişti. İnternete bakarsanız ne acımasız haberler ve saldırılar yapıldığını görürsünüz.

* Aradan geçen bunca yıla rağmen bize 2023 yılına kadar hiç araba tahsis edilmedi. Eski araba artık kullanılamaz hale gelip envanterden düşünce ihtiyaca binaen söz konusu araba, kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlanıldı.

Arapça bilmiyor mu?

* Diplomatik hassasiyet gereği Irak’ta yaşanan özel bir olayı bahane ederek itibar suikastına yol açan üslupla bir insana acımasız saldırılarda bulunmak haksızlık değil midir?