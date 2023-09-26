En çok merak edilen mesleklerde mühendislik öne çıktı

Online istihdam platformu Kariyer.net, tercih dönemi boyunca 2 bin 779 meslekle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı Meslekler Rehberi'ni öğrencilerin kullanımına sundu. Rehber 3,4 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

En çok merak edilen meslekler endüstri mühendisliği, mekatronik mühendisliği, astsubaylık, elektronik mühendisliği, sağlık yöneticiliği ve bilgisayar mühendisliği oldu.

Meslekler Rehberi sayfasında, bir mesleğin tanımından, o mesleği yapanların aldığı maaş ve sahip oldukları yetkinliklere, mezun oldukları üniversite ve bölümden çalıştıkları sektöre kadar detaylı bilgiler bulunuyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) verilerine göre yaklaşık 3,5 milyon kişinin başvurduğu sınava yarım milyon kişi girmemişti.