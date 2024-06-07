Genç mucitler 'FIRST Tech Challenge'de yarışacak

İlk olarak 1998 yılında Amerika'da daha sonra da 40'tan fazla ülkede düzenlenen 'FIRST Tech Challenge', bu yıl Fikret Yüksel Vakfı organizasyonu ile 7-8 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek.

Yarışma bu yıl ilk kez ortaokul düzeyinde gerçekleşecek

Yarışmada, projeye dahil olan ekipler, belirlenen tema ve kurallara göre kendi robotlarını tasarlayıp inşa ettikten sonra programlamasını gerçekleştiriyor. Bölgesel ve ulusal turnuvalarda yer alan ekipler, en iyi robotu inşa edip programlayarak en iyi sonucu almaya çalışıyor.

Öğrencilerin özgüvenlerini ve liderlik becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olan FTC, uluslararası birçok prestijli üniversitenin kapılarını da aralıyor. Bu yıl etkinliğe Ankara'dan katılan Beştepe Koleji Robotik Topluluğu, farklı yaşlardan 80 öğrenciden oluşuyor. Bu yıl ilk kez ortaokul düzeyinde de gerçekleşecek olan FTC'ye katılan Beştepe Koleji Robotik Topluluğu FTC Ortaokul Takımı '25564 Chaotics', Altı Nokta Körler Derneği ile iş birliği yaparak görme engellilerin sosyal hayata daha rahat adapte olabilmeleri için robot üretip sosyal sorumlulukta farklı bakış açısı geliştirdiler.

'25564 Chaotics' takımından görme engellilere özel robot

Yarışmaya katılacak ve Beştepe Koleji Projeler Koordinatörü Ebru Azman ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Tekin'in gözetiminde yürütülen projede '25564 Chaotics' takımı öğrencileri, görme engellilerin sosyal hayata adapte olmalarını sağlamak amacıyla bir dans tahtası ve FTC robotu olarak da yerden disk alıp belli bir örüntüyle diski rampaya dizen bir yarışma robotu tasarladılar.