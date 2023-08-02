Gençlik ve eğitim şehri Konya sizi bekliyor

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, on bin yıllık geçmişiyle ilk şehir yerleşiminin kurulduğu, ilk defa tarımın yapıldığı, dünyanın en eski ticaret merkezlerinden biri olan Çatalhöyük gibi paha biçilemez bir mirasa Konya’da ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

10 BİN YILLIK ŞEHİR KONYA

Başkan Altay, “Şehrimiz, beşiklik ettiği her bir medeniyetin mirası ile yükselişini günümüzde de kadar sürdürmektedir. Hititlere uzanan tarihiyle Fasıllar, Eflatunpınar, Yalburt ve İvriz anıtları ile Anadolu’nun önemli antik yerleşimlerinden olan Kilistra, Sille, Mysthia, Vasada, Savatra ve İsaura antik kentleri Konya’mız sınırları içerisinde yer almaktadır. Tüm bunların yanında şehrimize esas itibarını kazandıran; Türk-İslam tarihinin en büyük medeniyetlerinden biri olan Anadolu Selçuklu Devleti’ne 200 yıl boyunca başkentlik yapmış olmamızdır. Bugün Konya’mızın merkezinde ve birçok ilçesinde hem Selçuklu hem de Osmanlı döneminden kalma onlarca şaheser bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

BİSİKLET ŞEHRİ VE DÜNYA SPOR BAŞKENTİ

Konya’nın coğrafi yapısı gereği ve “sağlıklı ulaşıma” verilen önemden dolayı Türkiye’de en fazla bisiklet kullanılan şehir konumunda olduğunun altını çizen Başkan Altay; “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını artırmak için bugüne dek birçok farklı çalışma gerçekleştirdik. Konya hâlihazırda 604 kilometre ile dünyanın en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehirlerinden biridir. 2030 yılına kadar bu uzunluğu 800 kilometreye çıkaracağız. Yine Türkiye’ye örnek olan bir projeyle uzak mesafelere bisikletli ulaşımı kolaylaştırmak için Bisiklet Tramvayını hizmete sunduk. Şehrimizde bisiklete binmeyi daha fazla teşvik etmek için Türkiye’de ilk kez Bisiklet Master Planı’nı hayata geçirdik. Şehrimizin pek çok noktasında bisiklet tamir istasyonları, bisiklet parkları, paylaşımlı bisiklet noktaları ve bisiklet köprüleri, bisiklet kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’nin ilk Olimpik Veledromu da Konya’da bulunuyor. Bunun yanında uluslararası standartlara sahip Türkiye’nin en modern spor tesislerine sahip olmamızın ve spora verdiğimiz önemin neticesinde Konya’mız; Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından ‘2023 Dünya Spor Başkenti’ seçildi. ‘Dünya Spor Başkenti’ unvanını almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise Madrid’den sonra ikinci şehri olduk” şeklinde konuştu.

ANADOLU’NUN KALBİ KONYA

Başkan Altay, Konya’nın ulaşımı ile ilgili de şunları söyledi: “Anadolu’nun kalbi denilebilecek; doğu ile batıyı, güney ile kuzeyi birbirine bağlayan bir noktada yer alması ve kesintisiz havayolu ve demiryolu ulaşımının bulunması, Konya’mızın ürettiği ürünleri kolaylıkla pazarlamasına olanak tanıyor. Konya’nın dış ticaret hacmi günümüzde 3 milyar dolar seviyelerine yükselmiş durumdadır. Şehrimizde binlerce üretici ve ihracatçımızla Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar 180’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu ülkelerle ticari ilişkilere sahibiz.”

“GENÇLİK VE ÖĞRENCİ ŞEHRİNE DAVET EDİYORUM”

Konya’nın bir gençlik ve öğrenci şehri olduğunu, burada okuyan öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Altay; “Konya’mız beş üniversitesi, 130 bin üniversite öğrencisi, 500 bine yakın ilk ve orta öğretim öğrencisi ile büyük bir gençlik ve öğrenci şehridir. Öğrencilerimiz eğitimlerini burada en güzel şekilde sürdürüyor ve şehrimizin sunduğu imkânlardan en iyi şekilde yararlanıyorlar. Şehrimizde öğrencilerimiz için her türlü sosyal ve kültürel imkân bulunuyor. Barınma ve ulaşım noktasında da en iyi imkânlara sahibiz. Ülkemizde Yüksek Hızlı Treni ilk kullanan şehirlerden biri olan Konya, hâlihazırda öğrenciler için toplu ulaşımın da en ucuz olduğu şehirlerin başında geliyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizi özellikle kültürel faaliyetler konusunda desteklemeye devam ediyoruz. Üniversite eğitimi almak isteyen tüm öğrencilerimizi Mevlana Celalettin Rumi’nin sevgi, barış ve hoşgörü ikliminde yetişmiş insanların yaşadığı şehrimizde öğrenim görmeye ve bu şehrin güzelliklerini hep birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.

TARIM, SANAYİ VE TİCARET MERKEZİ

Konya’nın “Türkiye’nin tahıl ambarı” ve “sanayi şehri” unvanlarına da sahip olduğunu ifade eden Başkan Altay sözlerine şöyle devam etti: “Bugün Konya; modern organize sanayi bölgeleriyle, AR-GE ve tasarım merkezleriyle, teknoloji geliştirme bölgeleriyle ve Teknoloji Endüstri Bölgesiyle gelişmiş bir sanayi ve teknoloji altyapısına sahip olmasının yanında, hem ülkemizdeki hem de uluslararası firmalar tarafından tercih edilen önemli yatırım merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye ekonomisinin istihdam ve sanayi yükünü paylaşan şehrimiz; otomotiv ve makine sanayi, ana metal sanayi, savunma sanayi, tarım ve gıda sektörü, ağaç ürünleri sanayi, kauçuk, plastik ve mobilya sektörü gibi onlarca farklı alanda hızla gelişen dinamik bir sanayi sistemini de bünyesinde barındırıyor.”

EŞSİZ MUTFAK KÜLTÜRÜ

Konya’nın çok zengin bir yemek kültürünün olduğunu ve on bin yıl önce Çatalhöyük’le başlayan yemek pişirme geleneğinin, binlerce yıl aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Altay; “Topraklarımızda yaşayan her bir medeniyet, yemek kültürümüzü daha da yükseğe taşımıştır. Konya mutfağının Çatalhöyük’le yoğrulan, Selçuklu sarayında pişen ve Mevlevi mutfağında olgunlaşan öyküsü; özellikle Selçuklu ve Osmanlı devrinde adeta altın çağını yaşamıştır. Konya aynı zamanda türbesi yapılan ilk aşçı olan, Mevlânâ Hazretleri’nin baş aşçısı Ateşbaz-ı Veli Hazretleri’nin de şehridir. Mevlana Hazretleri’nin “Senin tuzundan alan şifa bulsun, seni ziyaret edenler huzur bulsun. Aşları artsın eksilmesin; taşsın dökülmesin” duasıyla övdüğü Ateşbaz-ı Veli Hazretleri; ateşe gönlünü nakşedip yemeklerini hikmetle pişirmiş, hepimizi derinden etkileyen sırlarıyla manevi iklimimizde çok özel bir yer edinmiştir” dedi.

KONYA’YA BEKLİYORUZ

Konya’nın tarih, kültür ve doğa turizminin en güzel örnekleriyle her mevsim görülmeye değer olduğunu belirten Altay; “Selçuklu Başkenti, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin şehri Konya’da yaşamak için her ülkeden misafirlerimizi şehrimize davet ediyoruz. Konya’da Bilim Merkezi’nden Tropikal Kelebek Bahçesi’ne, Panorama Müzesi’nden Ecdat Bahçesi’ne, Sille’den Kilistra’ya, Alaaddin Tepesi’nden İnce Minare’ye, Meram Bağları’ndan Yerköprü Şelalesi’ne, Nasreddin Hoca’dan Şems-i Tebrizi’ye kadar görülecek çok fazla doğal ve tarihi zenginlik var. Konya’mızın ilçeleri de çok değerleri eserleri barındırıyor. Beyşehir, Akşehir, Seydişehir, Hadim, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Cihanbeyli gibi ilçelerde de çok sayıda güzellik bulunuyor” şeklinde konuştu.