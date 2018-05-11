İçerikle Pazarlama Konferansı 14 Mayıs’ta Bilgi’de

11 Mayıs 2018

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen İçerikle Pazarlama Konferansı’nın üçüncüsü bu yıl “İçerik Pazarı” başlığıyla, 14 Mayıs Pazartesi günü santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Konferansta başarılı çevrimiçi içerik üretimi, sosyal medya ve içerik pazarlamasının pazarlamayı ne ölçüde demokratikleştirdiği gibi konular tartışılacak.

“İçerik Pazarı” ana temasıyla düzenlenecek “İçerikle Pazarlama Konferansı”, içerik üretiminin inceliklerinden pazarlamaya olan etkilerine; sektörün hatalarından nasıl geliştirilebileceğine kadar birçok konuyu masaya yatıracak. Konferansta ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü tarafından geçen yılın sonunda tamamlanan “Influencerlar Takipçilerinin Satın Alma Tercihini Ne Ölçüde Etkiliyor” başlıklı araştırmanın sonuçları da paylaşılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Güventürk Görgülü’nün açılış konuşmasıyla başlayacak konferansın bu yılki konuşmacıları arasında Kolektif House Pazarlama Müdürü Mehmet Nafiz Duru, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan Saka, Video Fabric Kurucusu M. Serdar Kılıç, İçerik Pazarlama Yöneticisi Merve Akcasu, Engageya Türkiye Ülke Müdürü İlter Avcı ve Pazarlama 3.0 ekibinden Araştırmacı Turan Farajova yer alıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü tarafından gerçekleştirilen konferans herkesin katılımına açık ve ücretsiz olacak.