İkinci ara tatil sona eriyor: 18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ve son ara tatili bugün sona eriyor. Ramazan Bayramı ve hafta sonuyla birlikte 9 güne uzayan tatilin ardından yarın 18 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen yeniden ders başı yapacak.
Öte yandan, sınav maratonu da yaklaşırken, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20-21 Haziran’da gerçekleştirilecek.
Yaz tatili 26 Haziran’da başlayacak
8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler ikinci ara tatilin ardından yaz tatiline kadar son düzlüğe girmiş olacak.